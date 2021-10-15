Her yıl binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi VGM bursundan faydalanıyor. Burs başvuruları internet üzerinden yapılırken, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri başvurularını farklı tarihlerde gerçekleştiriyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs ücretinde artış yapılırken, başvuru tarihleri de netlik kazandı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaokul-lise başvuruları başladı mı? İşte başvuru tarihleri ve başvuru ekranı…

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAOKUL-LİSE BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ortaokul-lise burs başvuruları 15 Ekim tarihinde başlıyor ve 30 Ekim 2021’de sona eriyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM üniversite burs başvuruları ise 1 Kasım, 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü orta öğretim ve üniversite burs başvuruları kurumun resmi internet adresi www.vgm.gov.tr üzerinden belirtilen başvuru tarihleri aralığında yapılabilecek.

VGM ORTAOKUL LİSE BURS BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BU YIL VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM’den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artarak ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM ORTA ÖĞRETİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.