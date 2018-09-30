Vietnam'da, yarım asır önce kaybolan bir Sovyet pilotunun cesedi bulundu

Vietnam'da, yarım asır önce kaybolan bir Sovyet pilotunun cesedi bulundu Vietnam'da bulunan cesedinin 47 yıl önce ortadan kaybolan Sovyet subayı Yuri Poyarkov'a ait olduğu iddia ediliyor