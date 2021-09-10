Magazin Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin mutluluğu nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı.

10 Eylül 2021, Cuma 00:07 Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

''Kızlar ben hazırım, bekliyorum''

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

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