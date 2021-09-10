Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

''Kızlar ben hazırım, bekliyorum''

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.