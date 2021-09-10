Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin mutluluğu nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı.
10 Eylül 2021, Cuma 00:07 Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
''Kızlar ben hazırım, bekliyorum''
Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.
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