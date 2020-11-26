Spor Villas-Boas: Maradona için bütün 10 numaralar emekli edilsin

Villas-Boas: Maradona için bütün 10 numaralar emekli edilsin

Spor

Villas-Boas: Maradona için bütün 10 numaralar emekli edilsin

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Maradona'nın ölümü sonrası dünyadaki bütün 10 numaralı formaların bir daha giyilmemesi gerektiğini söyledi.

26 Kasım 2020, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın ölüm haberinin ardından en ilginç öneri Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas'tan geldi.

Portekizli hoca, Porto mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşarak, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını savundu.

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"FIFA emekli etmeli" 

Boas'ın sözleri şu şekilde:

"FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım."


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