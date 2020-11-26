Villas-Boas: Maradona için bütün 10 numaralar emekli edilsin

Tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın ölüm haberinin ardından en ilginç öneri Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas'tan geldi.

Portekizli hoca, Porto mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşarak, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını savundu.

"FIFA emekli etmeli"

Boas'ın sözleri şu şekilde:

"FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım."







