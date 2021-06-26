Virgin Galactic uzay yolculuğu için onay aldı

Virgin Galactic., milyarderler tarafından kurulan ve giderek büyüyen sektörü gerçeğe bir adım daha yaklaştırarak, uzay yolculuğu gerçekleştirmek için düzenleyici onay aldı.

Virgin Galactic, Federal Havacılık İdaresi’nin şirketin mevcut lisansini müşteri uçuşlarını kapsayacak şekilde yükselttiğini ve bu onayın türünün ilk örneği olduğunu söyledi. Şirket ayrıca 22 Mayıs test uçuşunun beklentilere göre iyi performans gösterdiğini de doğruladı.

Girişimci Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, 2004'ten beri hedefine ulaşmak için çalışıyor. Diğer bir milyarder Jeff Bezos ise 28 milyon dolara bir yolcu koltuğunu açık artırmaya çıkardıktan sonra ilk seyahatini Temmuz ayında planlıyor.

Virgin Galactic'in hisseleri, piyasa öncesi ABD işlemlerinde yüzde 21 arttı. Perşembe günü, şirketin piyasa değeri 9,7 milyar dolar civarında bulunuyordu.