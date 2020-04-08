Virüs oksijene doymuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı. 4 ayda 1 milyondan fazla kişiyi hasta eden virüs hakkında bilinenler halen çok az. Fakat yeni açıklanan bir bilgi, virüsün hastaya yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor. Rus patoloji uzmanı Darya Sitovskaya “Hastalar koronavirüsten değil, virüsün mevcut hastalıklarını hızlandırmasından ölüyor. Virüs ilk olarak, vücudun oksijenle beslenmesini sağlayan alveollere saldırıyor” dedi.

Oksijen yetersizliği

Darya Sitovskaya “Alveoller ödem sıvısıyla doluyor. Bu nedenle vücuda yeterli oksijeni veremiyor. Koronavirüsün ağır seyrettiği hastalar, nefes almalarına rağmen solukları yetmiyormuş gibi geliyor. Çünkü kan oksijene doyamıyor. Sonuçta diğer organlar oksijen yetersizliğine maruz kalıyor” diye konuştu. Doktor Sitovskaya ayrıca normal bir kişinin akciğeri yumuşak olurken koronavirüsten ölenlerin akciğerlerinin plastik kıvamında olduğunu söyledi.

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