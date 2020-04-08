Beden Sağlığı Virüs oksijene doymuyor

Virüs oksijene doymuyor

Beden Sağlığı

Virüs oksijene doymuyor

Corona virüs ile ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Virüsle ilgili yeni açıklanan bir bilgiye göre “Hastalar koronavirüsten değil, virüsün mevcut hastalıklarını hızlandırmasından ölüyor."

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı. 4 ayda 1 milyondan fazla kişiyi hasta eden virüs hakkında bilinenler halen çok az. Fakat yeni açıklanan bir bilgi, virüsün hastaya yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor. Rus patoloji uzmanı Darya Sitovskaya “Hastalar koronavirüsten değil, virüsün mevcut hastalıklarını hızlandırmasından ölüyor. Virüs ilk olarak, vücudun oksijenle beslenmesini sağlayan alveollere saldırıyor” dedi.

Oksijen yetersizliği

Darya Sitovskaya “Alveoller ödem sıvısıyla doluyor. Bu nedenle vücuda yeterli oksijeni veremiyor. Koronavirüsün ağır seyrettiği hastalar, nefes almalarına rağmen solukları yetmiyormuş gibi geliyor. Çünkü kan oksijene doyamıyor. Sonuçta diğer organlar oksijen yetersizliğine maruz kalıyor” diye konuştu. Doktor Sitovskaya ayrıca normal bir kişinin akciğeri yumuşak olurken koronavirüsten ölenlerin akciğerlerinin plastik kıvamında olduğunu söyledi.

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