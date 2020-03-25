Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için yediklerimize dikkat edilmesi gerektiğini, diyet yapanların bu dönemde diyetlerini bırakmaları tavsiye etti.
25 Mart 2020, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için beslenmenin önemini anlattı. Kartal, "İnsanların protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini alması hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı oluyor" dedi.
Corona virüse karşı nasıl beslenmeli?
Ayşe Kartal, Corona virüse karşı neler yapabileceğimiz hakkında bilgi verirken, uyarılarda bulundu.
"Öncelikle kendi evinizde kalmalısınız. Evimizde kalıp kendi sosyal izolasyonumuzu yapmak beslenmeden de önce geliyor. Besin tercihlerimizi çok doğru yapmalıyız. Üç şeye çok dikkat edelim:
- Sağlıklı ve dengeli beslenme
- Düzenli uyku
- Hareket etmek
Evde olduğumuz için hareket alanımız oldukça kısıtlı bu yüzden mümkün oldukça hareket halinde olmalıyız. Uyku düzeni de beslenme kadar önemli. Uyku da bedenimizi besliyor.
Sağlıklı besinler tüketerek vücudumuza yardım edelim. Virüs yada bakteri girdiği zaman vücudumuzun savunma sistemi olan antikorlara yardımcı olur. Mevsimi olan meyve sebzelerden yiyelim.
Bunlar:
- Lahana,
- Karnabahar,
- Patates ve havuç gibi bildiğiniz mevsim yiyecekleri.
Meyve olarak da mevsimde olan meyveleri tercih edebilirsiniz. Bu süreçte diyet yapmayın. Diyet yapmak vücudun bağışıklını düşürebilir."
İHA