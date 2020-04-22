Türkiye Virüsten hayatını kaybeden Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Virüsten hayatını kaybeden Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Türkiye

Virüsten hayatını kaybeden Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

İstanbul'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi.” İfadelerini kullandı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
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Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı corona virüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi.” İfadelerini kullandı. 

Dr. Yavuz Kalayc adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.

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