Mayhoş tadıyla hafızalara kazınan ve tadına doyum olmayan vişne reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Vişne reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Vişne reçeli malzemeler

1 kg vişne

1 kilogram toz şeker

Yarım limonun suyu

2 adet kuru karanfil

Vişne reçeli yapılışı

Vişneleri dilerseniz ayıklayabilir ya da çekirdekli bırakabilirsiniz. Vişnelerin yarısını tencereye alın ve şekerin yarısını üstüne dökün. Kalan vişneyi de şekerin üzerine koyun ve son olarak şekerin tamamını vişnelerin üstüne yayın. Tencerenin kapağını kapatın ve birkaç saat sulanması için bekletin. Eğer yeteri kadar sulanmadıysa biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Vişneler suyunu saldığında ocağa alın. Aroma vermesi için karanfili tencereye ekleyerek kısık ateşte reçeli kaynatmaya başlayın. Reçel kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Kıvam aldıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Sıcak sıcak kavanozlara koyun.



