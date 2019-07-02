Vişne sapı çayı tarifi

Vişne sapı çayı özellikle yaz aylarında vişnelerin tezgahlara çıkması ile popüler oluyor. Adı üzerinde vişne sapından yapılan bu çayın pek çok soruna iyi geldiği söyleniyor. Zayıflatıcı etkisi olduğu, böbrekleri temizlediği, antioksidan özellik gösterdiği dile getiriliyor.

Uzmanların bu konudaki uyarılarını dinlemek önemli. Kronik rahatsızlığınız varsa vişne sapı çayı içmeden önce mutlaka doktora danışmak gerekli. Siz yine de vişne sapı çayı nasıl yapılır diyorsanız tarifini paylaşalım.

VİŞNE SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Vişne sapı çayı yapımı için ihtiyacınız olan su ve vişne sapından başkası değil. Yediğiniz vişnelerin sapını kurutarak elde edebilir veya aktarlarda kurutulmuş vişne sapı satın alabilirsiniz. Eğer tükettiğiniz vişnelerin sapını kullanacaksanız iyice yıkamadan vişne sapı çayı hazırlamamanızı öneririz. Aynı şekilde aktardan da aldığınızda vişne saplarını mutlaka temizlemelisiniz.

VİŞNE SAPI ÇAYI TARİFİ

Kurutulmuş 1 tutam vişne sapını 3 su bardağı kadar su içinde 15-20 dakika kaynatın.

Vişne sapı çayı idrar söktürücü özelliğiyle de bilindiğinden tüketiminde aşırıya kaçmamalısınız.

Günde 1-2 bardağı geçmeyecek şekilde tüketilebileceği söyleniyor.

Topuk çatlağı için vişne sapı çayı banyosu

Vişne sapı çayının topuk çatlaklarına iyi geldiği de söylenmektedir. Dilerseniz yine kurutulmuş 1 tutam vişne sapını 4-5 bardak suda kaynatıp, 15-20 dakika sonra ateşten alıp ayak banyosu olarak da kullanabilirsiniz. Vişne sapı çayı ile ayak banyosu yapmak için biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Cilt hastalığınız, kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Hürriyet Aile Özel



