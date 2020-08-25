Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Vivo, geçtiğimiz günlerde 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek basın etkinliği ile Türkiye macerasına başlayacağını duyurmuştu.

Şimdiyse Vivo X50 Lite Türkiye’de satışa çıktı. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan telefon, arkasında 48 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörlerini taşıyor. Önde ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

8 GB RAM‘e sahip modelin pili ise 4.500 mAh seviyesinde. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.

Türkiye’de mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Vivo X50 Lite’ın Türkiye fiyatı ise 3599 TL.