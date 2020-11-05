Vizon nedir, nasıl bir hayvan? Vizon nerede yaşar?

Kuzey Yarım küreye has sansargiller ailesinden bir gelincik türü olan vizonlar kürkleri için yetiştirilir. Avrupa'da yaşayan vizonlar Mustela Luteola adı verilir.

Danimarka'daki milyonlarca vizonun corona virüs nedeniyle uyutulacak olması büyük ses getirdi. Vizon nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki vizon nedir, vizon nasıl bir hayvandır, vizon nerede yaşar?

Vizon nedir?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.