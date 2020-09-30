Vodafone ve Facebook, KOBİ’ler için birlikte çalışacak

İşletmelerin ihtiyacına uygun çözümler sunan Vodafone Business ile dünyanın en büyük topluluğuna sahip sosyal medya platformu Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lere satıştan dijital pazarlamaya kadar birçok alanda yeni fırsatların kapısını açacak önemli bir işbirliğine imza attı.

Vodafone Business ve Facebook iş birliğinin ürünü olan Facebook ve Instagram Reklam Hizmeti, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını sağlıyor.

Dijital kanallarda potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen, reklam yönetimi ve hedefleme konusunda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lerin global pazarlara açılmalarını da kolaylaştıran Facebook ve Instagram Reklam Hizmeti ile işletmeler demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artırıyor.

Vodafone Business’ın bu hizmet kapsamında sunduğu reklam optimizasyonu özelliğiyle işletmelerin reklam görselleri de Facebook ve Instagram platformlarına uygun hale getiriliyor. Böylece reklam yatırımlarından en verimli dönüşün alınması sağlanıyor.

Güçlenen Dijital KOBİ'ler etkinliğinde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan bir 'teknoloji iletişimi şirketi' olarak, sadece bireyleri değil işletmeleri de dijital geleceğe hazırladıklarını belirtti. Deegan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapması her zamankinden daha acil bir hal aldı. İşletmeler iş modellerini hızlı bir şekilde e-ticarete uyarlayarak ve dijital pazarlama çözümleriyle hedef kitlelerine ulaşarak hem bu dönemdeki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası ticaretlerini büyütmeye çalışacak. Vodafone Grubu’nun kovid-19 krizi öncesinde ve sonrasında Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yaptığı araştırma, 'geleceğe hazır şirketlerin' farkını çok net biçimde gösteriyor. Bu şirketler, krizleri, yeni çalışma yöntemlerini denemek, yeni teknolojilere geçmek ve daha akıllı yatırımlar yapmak için bir fırsat olarak görüyor."

Ekonominin can damarı KOBİ’lerin de geleceğe hazır olması gerektiğini söyleyen Deegan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone Grubu’nun yaptığı araştırmanın bir benzerini Türkiye’de de yaptık. KOBİ’lerimizle görüşerek yaptığımız bu araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 64’ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26’sı büyüme öngörüyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si 'Yatırımlarımız artarak devam edecek' derken yüzde 29’u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığını vurguluyor. Yüzde 42’lik kesim eğitime odaklanacaklarını belirtirken, yüzde 36’lık kesim de teknolojik alt yapıyı geliştireceğini söylüyor.