Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini resmen açıkladı. Volkan Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı

17 Aralık 2018, Pazartesi 12:57
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Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de değişim sürüyor. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından idari menajerliğe de Volkan Ballı getirildi. Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli takımda idari menajerlik görevinine Onur Başar getirilmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

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