Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini resmen açıkladı. Volkan Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı
Fenerbahçe'de değişim sürüyor. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından idari menajerliğe de Volkan Ballı getirildi. Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.
Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli takımda idari menajerlik görevinine Onur Başar getirilmişti.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.