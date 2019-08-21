Volkan Demirel 'sportif direktör' kurbanı oldu

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel'in kaderi Emre Belözoğlu'nun yaşadıklarından farksız olmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin takımda kalması yönünde rapor verse de sportif direktör Damien Comolli'nin onayıyla Demirel'in, 17 yıl aralıksız görev yaptığı kulüp ile bağı resmen kopmuş oldu.

TERRNEO'YU HATIRLATTI

Spor Arena'dan Burak Akın'ın haberine göre, Sarı lacivertli ekibin bu hamlesi akıllara 2015-16 sezonunu getirdi. O dönem yönetimin göreve getirdiği Giuliano Terraneo da Emre Belözoğlu'nu takımdan gönderen isim olmuştu.

İtalyan futbol adamı o dönem, Emre’ye kişisel tavrı olamayacağını belirtmiş hatta onu Inter'e transfer eden kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

"ONUN AĞZINDAN DUYMAK İSTEMEZDİM"

O dönem Fenerbahçe’den ayrılış sürecini de anlatan Emre, “Ben Fenerbahçe’den ayrılırken, bunu Terraneo’nun ağzından duymayıp daha farklı bir şekilde ayrılmayı tercih ederdim. Onun dışında Fenerbahçe kulübüne ya da yönetimine ‘bana haksızlık yaptılar’ şeklinde ithamda bulunamam. Televizyon seyrederken bu kararı öğrendiğim için üzgünüm sadece. Hayatta olabilecek şeyler. Her istediğimiz olmuyor hayatta. O süreçte fedakarlıklar yaptığım bir kulüpte bu kararı Terraneo’dan değil de bir yöneticiden, bir büyüğümden duymak isterdim. Bu olmadı, bu da onların kendi takdiridir.” demişti. Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Başakşehir forması giydi ve başarılı bir süreç yaşadı.

20 yaşında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel ise bu süreçte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.