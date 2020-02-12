Volkan Konak vasiyetini açıkladı

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında, Volkan Konak'ın vasiyetine değindi. Semercioğlu'nun yazısına göre; Konak, geçtiğimiz gece verdiği konserde Karadeniz aşkına yenik düştü ve şöyle dedi:

'Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne savursunlar'

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

52 yaşındaki sanatçının bu isteği, akıllara 2008 yılında vefat eden opera sanatçısı Leyla Gencer'in bedeninin İtalya’da yakılması ve küllerinin Boğaz’a dökülmesini akıllara getirdi.



