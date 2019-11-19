Vücudu hamileliğe hazırlamak için neler yapılmalı?

1. Gün: Doğum Kontrolünü Durdurun

Hamile kalmak istiyorsanız, kullandığınız doğum kontrol hapını kesmeniz gerekir. Doğum kontrol hapları gibi bazı doğum kontrol türlerini durdurduktan hemen sonra hamile kalabilirsiniz. Bazı kadınlar hemen hamile kalsa da, bazıları için hamilelik süreci birkaç ay sürebiliyor.

2. Gün: Vitamin takviyesine başlayın

Hamilelik için öncelikle test yaptırın. Doktorunuzun tavsiyesi ile hangi değerler düşükse ona göre vitamin desteğine başlayabilirsiniz. Vücudun beslenerek alamadığı vitaminleri bir multivitamin desteği ile artırın. Doğum öncesi vitaminleri vücudunuza hamilelikte ihtiyacı olan tüm vitamini sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiştir.

3. Gün: Folik Asit Ekleyin

Doğum öncesi vitaminlerinize ek olarak, gebelikte bazı bebeklerin omurilik ve beyninin gelişiminde ortaya çıkan anormallikleri önlemek için ekstra bir folik asite veya folat takviyesine ihtiyacınız olabilir. Günde en az 400 ila 800 mikrogram folik asit aldığınızdan emin olun. Hamile kaldığınızda doktorunuz daha yüksek miktarda vitamin ve folik asit desteği almanız için dozu artıracaktır.

4. Gün: İyi Beslenin

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ihtiyacınız olan vitamin ve minerallerin çoğunu da sağlar. Bütçeniz izin veriyorsa, toksinlere maruz kalmadan diyetinize daha fazla organik meyve ve sebze dahil edebilirsiniz.

5. Gün: Egzersiz

Faftada en az dört ila beş kez egzersiz, hamileliğe hazırlanmak için mükemmel aktivitelerden biridir. Her hafta toplam 150 dakika boyunca en az 30 dakika hafif aktivite yapmayı deneyin. Yürüyüş gibi hafif aktiviteler yapabilirsiniz. İlk seferde sadece 10 ila 15 dakika egzersiz ideal olacaktır.

6. Gün: Muayene olun

Sağlık sorunlarının ciddileşmeden bulunması açısından muayene önem taşıyor. Hamilelik için hazırlanırken doktorunuz sizi muayene edecek ve muhtemelen kan testi yapacaktır. Bu ziyarette, olabilecek diğer sağlık kaygılarınızı da gündeme getirip doktorunuzla işbirliğinde bulunabilirsiniz. Doğru adımlar için mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.

7. Gün: Aşılarınızı kontrol edin

Doktor randevunuz, gecikmiş olabilecek aşılara (tetanoz, kızamıkçık vb.) yakalanmamak için de harika bir fırsattır. Aşılar hem sizin hem de bebeğinizin sağlıklı ve korunmasına yardımcı olabilir.

8. Gün: Doğum uzmanı ile görüşün

Birkaç faktöre bağlı olarak (yaş, önceki doğurganlık sorunları, vb.), Ayrıca doğum uzmanınızla özel bir doğum ziyareti planlamak önemli. Bu muayenede olabilecek tüm üreme sorunlarına dair sorularınızı doktorunuza sorabilirsiniz. Ziyaretiniz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taramaların yapılmasından hamileliğe hazırlık için taramaya kadar endişe duyduğunuz her şeyi kapsamalıdır.

9. Gün: Adet döngünüzü izleyin

Doğum kontrolünde olsanız da olmasanız da, adet döngünüzü takip etmek önemlidir. En doğurgan olduğunuz zamanı belirlemek için adet takvimini takip etmeniz gerekiyor. Adet döngüsü daha hızlı hamile kalmanıza yardımcı olur. Döngünüzün aydan aya nasıl değişikler olduğunu görmek için döneminiz başladığında ve bittiğinde mutlaka kaydedin. Ayrıca düzensiz kanama ve lekelenme gibi şeyleri de not etmelisiniz. Ortalama adet döngüsü uzunluğu 28 gün civarındadır, ancak 21 ila 35 gün arasında da değişebilir ve yine de normal ve sağlıklı bir aralıkta da olabilir. İzlemenize yardımcı olacak birçok akıllı telefon uygulaması var.

10. Gün: Hayatınızı düzene sokun

Gelişmekte olan bir bebek için yüksek miktarda toksik bileşene maruz kalma tehlikeli olabilir. Toksik madde içeren bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor.

Sentetik kokuların önlenmesi

Bisfenol-A (BPA)

Kimyasal madde içermeyen ev ve kişisel bakım ürünleri seçme

Belirli güzellik hizmetlerini atlama

İşte bugün yapmaya başlayabileceğiniz birkaç şey:

Su ve sirke kullanarak kendi temizliğinizi yapın

Organik yiyecekler yemeye başlamalısın

Kokusuz ve anti alerjik çamaşır deterjanları satın al.

Parabenler, sodyum lauret sülfat ve cıva içeren makyaj ürünlerini atın.

BPA içerebilecek olan konserve yerine taze yiyecekleri seçin.