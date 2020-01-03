Vücudu temizleyen mucize: Glutatyon

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en güçlü antioksidan, glutatyon. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir” dedi.

Glutatyon, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteri ve archaea'da bir antioksidandır. Glutatyon, serbest radikaller, peroksit, lipit peroksit ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleme yeteneğine sahiptir.

Tam bir doğal mucize olan bu glutatyonun vücudun, hücrelerin, bilhassa karaciğerin temizliğinden sorumlu olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, "Bir anlamda vücudun ve hücrelerin kendini temizleyebilme yeri. Yani vücudun çöpçüsü. Tam bir koruma kalkanı. Bağışıklık sistemini güçlendirirken bedende biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor, paslanma ve iltihaplanmanın önüne geçiyor. Normal koşullarda vücudun ürettiği doğal bir antioksidan. Ancak zamanla glutatyon rezervi yetmemeye başlıyor" diye konuştu.

Glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Yaş, beslenme, sigara ve alkol gibi nedenlere bağlı olarak vücutta azalmaya başlayan glutatyonun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, “Aksi halde kendini temizleyemeyen vücut yaşlanmaya, organlar fonksiyonlarını yerine getirememeye ve kalp damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

Vücutta azalan glutatyonun takviyesi için elbette beslenme önemli ancak yeterli olmayabiliyor. Yine de glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek gerekiyor.

Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi çok işe yarıyor” dedi.

"Glutatyon artışı için en etkili yöntemin ise damar yoluyla ilaç alınması olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Ağız yoluyla takviye çok büyük oranda işe yaramıyor. Damar yolu takviyesinde ise maalesef ülkemizde zaman zaman bilinçsizce hareket ediliyor. Eczacılar Odaları vasıtasıyla getirtilen glutatyon ilaçları yerine merdiven altı tabir edilen yerlerde kaynağı belli olmayan ilaçlar kullanılıyor.





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