Vücudumuzun şaşırtan 10 özelliği

Et benleri

Ciltte bulunan hücreler ciltte yayılmak yerine bir grupta büyüdüğünde et beni ortaya çıkar. Bu benler genellikle zararlı değildir, ancak bazen vücudunuzda kanser gibi sorunların olduğuna dair bir işaret de olabilir. Et beni haritalama, hücrelerdeki değişiklikleri takip etmek için kullanılabilecek bir yöntemdir, böylece kanser teşhisi hayatınızı kurtarmak için erkenden konulabilir.

Koltukaltı kılları

Vücut kıllarının temel işlevi, bir araştırmaya göre potansiyel tetikleyicileri çeken hormonlar olan feromonları salıvermektir. Bu da, beraberinde koku yaymaya yardımcı olan koltuk altı kılını üretir. Tıpkı hayvanlar gibi insanlar da başkalarını kendilerine çeken farklı kokulara sahiptir. Bu belki de bazı kişilerin eşlerinin kirli gömleklerini koklamaktan hoşlanmasının nedenidir, kimbilir!

Yirmilik dişler

Bilgelik dişleri olarak bilinen yirmilikler, aslında ağzınızda yetişen üçüncü diş grubudur. Günümüze atalarımızın, özellikle diğer dişlerin döküleceği zaman, kök, yaprak, et ve fındık gibi zorlu yiyecekleri kesmeleri için bu dişlere ihtiyaçları vardı. Yani temelinde, onlar sizin yedek dişleriniz!

Kaşlar

Kaşlar dışa doğru uzar, böylece gözlerinizi yağmurun ve terin neminden koruyarak görüşünüzü korur. Duyguları ifade etmek için hareket ettirilebildiklerinden, iletişim için de önemli bir araçtır. 2003'te yapılan bir çalışma, kaşların yüzleri tanımanız için çok önemli olduğunu gösterdi.

El ve ayak tırnakları

El ve ayak tırnakları, parmak uçlarını ve ayak uçlarını yaralanmaya karşı korur. Bazı şeyleri daha iyi kavramanıza ve bazı maddeleri kesmenize yardımcı olurlar. Ayrıca ne zaman bir yeriniz kaşınırsa, kesinlikle işe yarıyorlar! Sadece bu değil, tırnaklar sağlığınız için bir öngörüde bulunabilir. Örneğin, tırnaklarınızın rengi normal değilse bir doktora görünmenizde muhakkak fayda olacaktır.

Küçük dil

Küçük dil, ağzınızı geniş açtığınızda boğazınızın arkasında asılı gördüğünüz küçük gözyaşı şeklindeki dokudur. Yapılan bir araştırma sadece insanlarda bulunan bu dilin, bir şeyler içmemize izin verdiğini ve konuşmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bacak kılları

Bizler, günümüzde bacak kıllarımızı almadan edemiyoruz, ancak uzun zaman önce atalarımız, özellikle de pantolon henüz yaratılmadığı için onları sıcak tutan kıla ihtiyaç duyuyorlardı. Yani, bacak kılları vaktiyle ısıtıcı doğal bir örtü işlevini görüyordu!

Apandisit

Apandisit, vücudumuza ek, irili ufaklı bağırsakların birleştiği yerdeki küçük bir kesedir. Genellikle işe yaramaz bir vücut parçası olduğuna inanılır, aslında bağırsaktaki iyi bakterileri korumak için vardır. İshaliniz varsa, ekteki iyi bakteriler sizi sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır.

Çiller

Çiller ya da “melek öpücükleri”, genetiktir ya da güneşe fazla maruz kalma nedeniyle oluşur. Genetik olarak genellikle daha açık tenli insanlar üzerinde görülürken, bazı insanlarda da güneşe maruz kalmaktan bronzlaşınca ortaya çıkar. Bunun nedeni, vücudunuzun kendisini güneş hasarlarından korumaya çalışıyor olmasıdır. Güneşin UV ışınlarına karşı çiller, doğal bir güneş kremi gibidir.

Sakal ve bıyıklar

Sakal ve bıyık, birini tanımlayabilen yüz kıllarından ibaret değildir. Yapılan bir çalışmaya göre, erkeklerin sakal ve bıyıklarının aslan yelesine oldukça benzer olduğu düşünülüyor. Yani, sizi çenenizin kırılgan kısımlarına yapılan saldırılardan korumak için bir tür kamuflaj görevi görebilirler!

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