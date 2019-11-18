Vücudunuzdaki yağları yakmanıza yardımcı olacak egzersizler

Uzun atlama

Ne yapmalı?

Bir bacağınızı ileri ve bir bacağınızı arkaya atarak başlayın. Dizlerinizi bükün ve karşıya doğru büyük bir atlama hamlesi yapın. Ağırlığınızı hızla aşağı çekin ve ardından her iki ayağınızı da yere koyun. Dizlerinizi ve kalçalarınızı tamamen yukarı kaldırarak vücudunuzu yukarı doğru çalıştırın. Yere inmeden önce pozisyonunuzu değiştirin. Aynı hareketleri 60 saniye boyunca tekrarlayın.

Faydaları nelerdir?

Bu, hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olan mükemmel bir kalp ve damar egzersizidir. Ayrıca düşük vücut gücünüzü, dinamik kararlılığınızı ve koordinasyonunuzu da geliştirir.

Dağ tırmanışı

Ne yapmalı?

Tahta pozisyonuna geçin. Sağ dizinizi mümkün olduğunca göğsünüze doğru çekin. Sağ dizinizi çekerken, sol bacağınızı arkanızda uzatın. Neredeyse koşuyormuş gibi her bacak arasında sürekli geçiş yapın.

Faydaları nelerdir?

Bu alıştırmayı uygulamak vücut gücünüzü, çevikliğinizi ve kalp sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Dağ tırmanışı gerçekleştirmek için çok fazla enerji gerektiğinden, bu egzersiz daha hızlı bir şekilde kalori yakmanızı da tetikler.

Şınav çekme

Ne yapmalı?

Ayaklarınızı omuz genişliğinde birbirinden ayırın ve kolları yanlarda durun. Kalçalarınızı geriye doğru itin ve kendinizi çömelme pozisyonuna getirin. Ardından tahta pozisyonuna girin. Unutmayın, vücudunuz düz bir çizgi şeklini almalıdır. Hemen arkasından hızlıca ayağa kalkın ve zıplayarak kollarınıza başınızın üzerinden ulaşın. Egzersizi 15-20 kez tekrarlamaya çalışın.

Faydaları nelerdir?

Bu, aynı zamanda mükemmel bir kalori yakıcı tam vücut egzersizidir. Daha güçlü bir vücut geliştirmenize ve onu iyileştirmenize yardımcı olur. Bu egzersizi hemen hemen her antrenmanınıza ekleyebilirsiniz.

Sağlık topu

Ne yapmalı?

Dizlerinizde ve kalçalarınızda hafif bir bükülme ile düz durun. Sağlık topunu ellerinizde tutun, gövdenizde birleştirin ve omurganıza doğru çekin. Topu başınızın üstünde kaldırın. Çekirdek ve kol kuvveti kullanarak topa mümkün olduğu kadar çok kuvvetle vurun. 10-15 kez hareketi tekrar edin.

Faydaları nelerdir?

Bu alıştırmanın uygulanması, kalp ve damar kondisyonunuzu iyileştirir, sizi ve metabolizmanızı güçlendirir. Özellikle bu egzersiz, vücuttaki yağ oranının arttırılması için çok etkilidir.

Sürat koşusu

Ne yapmalı?

Egzersiz öncesi 5-10 dakika kadar ısının. İlk süratinizi maksimum gücünüzün yaklaşık % 60'ı kadar yapın. Her koşudan sonra 2-4 dakika bekleyin.

Faydaları neler?

Sürat koşusu, metabolizmanızın hızını artırmak için mükemmeldir ve bu artış bir antrenmandan birkaç gün sonrasına kadar bile sürer. Yani, egzersiz yapıldıktan sonra kaloriler yanmaya devam eder. Bu egzersiz aynı zamanda kalp ve damar sağlığınız için de önerilir.

Karın egzersizi

Ne yapmalı?

Yere yatın, sırtınızı düzleyin. Dizlerinizi bükün ve ellerinizi başınızın arkasına yerleştirin. Karın kaslarınızı yavaşça kasmaya başlayın ve omuzlarınızı yere yaklaştırın. 10-15 kez tekrar yapın.

Faydaları nelerdir?

Karın egzersizi vücudunuzun dengelenmesini sağlar ve karın kaslarınızı güçlendirir.

Bisiklet sürme

Ne yapmalı?

Dizleriniz bükülmüş durumdayken yere yatın. Elleriniz başınızın arkasındayken, iki ayağınızı da yerden kaldırarak, dizlerinizi yavaşça yaklaşık 90 derecelik bir açıyla kaldırın. Bacaklarınızı döndürün, böylece dirseğinize karşı dizinize dokunabilir hale gelin ve bacaklarınızın arasına baskı yapın. Kendinize 15-20 tekrar ve 3-4 set hedefleyin.

Faydaları nelerdir?

Bu egzersiz, üst karın kaslarınızı harekete geçirir ve özellikle uyluklarınızı güçlendirmede oldukça etkilidir.

Kol hareketi

Ne yapmalı?

Sol kolunuzu dümdüz tutarak başlayın. Ağırlığınızı dikkatlice sağ kolunuza kaydırın ve sol kolunuzu önünüze doğru uzatın. 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Ağırlığınızı verdiğiniz kolunuzu yavaşça düz tahta konumuna getirin. Kolları değiştirin ve aynı hareketi diğer kolunuz için tekrarlayın. En az 10 tekrar yapın.

Faydaları nelerdir?

Bu alıştırmanın asıl amacı bedensel gücünüz üzerinde çalışmak, istikrarınızı ve vücudunuzun dengesini arttırmaktır. Yan tahta hareketi aynı zamanda kalori yakma işlemini hızlandırmaya yardımcı olur.

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