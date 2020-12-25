Vücut tipine ve kiloya göre diyet listesi!

İnsanların vücut tipi yapacakları diyeti de belirleyebilir. Çünkü vücut tipleri yağlanmanın yüksek olduğu bölgeleri belirler. Mesela göbek bölgesinde yoğun bir yağlanma görülür ise bu elma tip vücut olarak bilinir. O nedenle düşük glisemik indeksli diyetler daha çok fayda gösterir.

Mezomorf veya elma tipi vücut

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, yarım avokado, 1 dilim tam tahıllı ekmek

Öğle Yemeği: 1 kase karışık salata, 1 kase mercimek çorbası

Akşam Yemeği: 150 gram kırmızı et, bol roka salatası

Uzak durulması gereken besinler: İşlenmiş gıdalar, asitli içecekler, şeker ürünleri, kızartmalar

Endomorf veya armut tipi vücut

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, yarım avokado, 4 adet zeytin, 1 salatalık

Öğle Yemeği: 1 kase domates çorbası, karışık mevsim salata

Akşam Yemeği, 150 gram balık, 1 kase bol yeşillikli salata

Uzak durulması gereken besinler: şekerli ve gazlı içecekler, unlu mamüller, sodyum zengini yiyecekler

Kiloya göre en doğru diyet hangisi?

Diyet yaparken pek çok detaya dikkat etmek gerekir. Özellikle de kiloya göre bir diyet programı seçilmelidir. Vücut kitle indeksinin biliniyor olması diyet düzenlemesini sağlar. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda vücut kitlen indeksi 18,5 - 24,9 Kg\ M2 arasında olanlar normal kilodadır. Bu kişiler daha hafif, protein ağırlıklı beslenebilirler. Ayrıca vücut kitle indeksi 25 - 29,9 Kg\ M2 arasında olanlar ise fazla kiloya sahiplerdir Bu kişiler obezite riski taşıdıkları için karbonhidrat ve şekerden uzak durmalılar.

Hesaplamalar doğrultusunda vücut kitle indeksi 30 - 39,9 Kg| M2 arasında olanlar şişman olarak değerlendirilir. Bu kişilerin acil olarak diyete başlamaları gerekir. Düşük kalorili ve sebze ağırlıklı bir beslenme modeli olan diyetler uygulanmalıdır. Vücut kitle indeksi 40 Kg\ M2 üzerinde olan kişiler aşırı şişman obez kategorisinde yer alırlar. Bu kişilerin sağlığı risk altındadır. İnsülin dirençleri yüksek olur. Kilo vermek de zorlaşır. O nedenle bu kişiler karbonhidrattan ve doymuş yağlardan uzak durmalılar.

Vücut tiplerine göre diyet ile ilgili merak edilenler

Günümüzde en yaygın vücut tipi genel olarak elma tip vücuttur. Buna göre vücutta yağın yoğunlaştığı alan göbek ve bel çevresi olursa bu elma tip şişmanlık olarak adlandırılır. Bu kişilerin bacakları daha ince olurken yağların çoğunluğu göbekte toplanır. Bu vücut şekli genellikle erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Elma tip vücut tipine sahip kişilerde hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet hastalığı görülme riski çok yüksektir.

Armut tipi şişmanlıkta yağ fazlalıkları kalça ve uyluklarda toplanır. Bu vücuda sahip kişilerde genellikle fazla yağlar basenlerde toplanır. Bu kiloların verilmesi için düzenli yürüyüşler yapılmalıdır. Bu vücut tipi daha çok kadınlarda görülür.

Vücut tiplerine göre diyet nasıl olmalı?

Vücuda yerleşen inatçı yağları yakmak için doğru diyetler uygulanmalıdır. Özellikle armut şeklinde bir vücuda sahip olan kişiler yeterli miktarda yağsız proteinler, yüksek lifli besinler ve düşük yağlı bir diyet uygulamalılar. Bu kişiler kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmek tüketebilirler. İşlenmiş gıdalardan uzak durması gereken bu kişiler alkol tüketimine de dikkat etmeliler.

Gazlı meşrubat yerine bol bol su tüketilmelidir. Ayrıca kiloya göre diyet listesi mutlaka uygulanmalı. Elma tip vücuda sahip kişiler düşük glisemik indeksi olan diyetler yapmalılar. Bunun için bol bol yeşillik ve kepekli tahıllar tüketilmelidir. Göbek yağlanmasının yüksek olduğu elma tip vücutlu kişilerde şekerli gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durulması gerekir. Bunun yanı sıra bu kişiler zeytinyağı gibi sağlıklı gıdalar tüketilmelidir. Doymuş yağlar ve katkılı gıdalardan da mutlaka uzak durulması gerekir. Bu şekilde vücut tipine ve kiloya uygun diyetler yapılmalıdır.



