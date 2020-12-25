Egzersiz & Diyet Vücut tipine ve kiloya göre diyet listesi! Kiloya göre en doğru diyet hangisi?

Vücut tipine ve kiloya göre diyet listesi! Kiloya göre en doğru diyet hangisi?

Egzersiz & Diyet

Vücut tipine ve kiloya göre diyet listesi! Kiloya göre en doğru diyet hangisi?

Günümüzde çoğu kişi kilo problemi yaşıyor. Özellikle sağlıksız yaşam tarzı ve hareketsiz yaşam hızla kilo vermeyi sağlıyor. Kişiler sağlıklı ve güzel bir hayat geçirmek için düzgün bir fiziğe sahip olmak istiyorlar. Sağlık hedeflerine ulaşmak isteyen kişiler kendilerine en uygun diyet programlarını uygulayarak hızla kilo verebilirler. Bunun için de doğru diyet programı ve egzersizler uygulanmalıdır. Uygulanacak diyet de kişiye özel olmalı. Herkes aynı diyeti yapamaz. Vücut tipine uygun ve ya kiloya göre bazı diyetler uygulanmalı.

25 Aralık 2020, Cuma 14:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vücut tipine ve kiloya göre diyet listesi!

 İnsanların vücut tipi yapacakları diyeti de belirleyebilir. Çünkü vücut tipleri yağlanmanın yüksek olduğu bölgeleri belirler. Mesela göbek bölgesinde yoğun bir yağlanma görülür ise bu elma tip vücut olarak bilinir. O nedenle düşük glisemik indeksli diyetler daha çok fayda gösterir. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

 Mezomorf veya elma tipi vücut

 Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, yarım avokado, 1 dilim tam tahıllı ekmek

 Öğle Yemeği: 1 kase karışık salata, 1 kase mercimek çorbası

 Akşam Yemeği: 150 gram kırmızı et, bol roka salatası

 Uzak durulması gereken besinler: İşlenmiş gıdalar, asitli içecekler, şeker ürünleri, kızartmalar

 Endomorf veya armut tipi vücut

 Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, yarım avokado, 4 adet zeytin, 1 salatalık

 Öğle Yemeği: 1 kase domates çorbası, karışık mevsim salata

 Akşam Yemeği, 150 gram balık, 1 kase bol yeşillikli salata

 Uzak durulması gereken besinler: şekerli ve gazlı içecekler, unlu mamüller, sodyum zengini yiyecekler

 Kiloya göre en doğru diyet hangisi?

 Diyet yaparken pek çok detaya dikkat etmek gerekir. Özellikle de kiloya göre bir diyet programı seçilmelidir. Vücut kitle indeksinin biliniyor olması diyet düzenlemesini sağlar. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda vücut kitlen indeksi 18,5 - 24,9 Kg\ M2 arasında olanlar normal kilodadır. Bu kişiler daha hafif, protein ağırlıklı beslenebilirler. Ayrıca vücut kitle indeksi 25 - 29,9 Kg\ M2 arasında olanlar ise fazla kiloya sahiplerdir Bu kişiler obezite riski taşıdıkları için karbonhidrat ve şekerden uzak durmalılar.

 Hesaplamalar doğrultusunda vücut kitle indeksi 30 - 39,9 Kg| M2 arasında olanlar şişman olarak değerlendirilir. Bu kişilerin acil olarak diyete başlamaları gerekir. Düşük kalorili ve sebze ağırlıklı bir beslenme modeli olan diyetler uygulanmalıdır. Vücut kitle indeksi 40 Kg\ M2 üzerinde olan kişiler aşırı şişman obez kategorisinde yer alırlar. Bu kişilerin sağlığı risk altındadır. İnsülin dirençleri yüksek olur. Kilo vermek de zorlaşır. O nedenle bu kişiler karbonhidrattan ve doymuş yağlardan uzak durmalılar. 

 Vücut tiplerine göre diyet ile ilgili merak edilenler

 Günümüzde en yaygın vücut tipi genel olarak elma tip vücuttur. Buna göre vücutta yağın yoğunlaştığı alan göbek ve bel çevresi olursa bu elma tip şişmanlık olarak adlandırılır. Bu kişilerin bacakları daha ince olurken yağların çoğunluğu göbekte toplanır. Bu vücut şekli genellikle erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Elma tip vücut tipine sahip kişilerde hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet hastalığı görülme riski çok yüksektir.

 Armut tipi şişmanlıkta yağ fazlalıkları kalça ve uyluklarda toplanır. Bu vücuda sahip kişilerde genellikle fazla yağlar basenlerde toplanır. Bu kiloların verilmesi için düzenli yürüyüşler yapılmalıdır. Bu vücut tipi daha çok kadınlarda görülür. 

 Vücut tiplerine göre diyet nasıl olmalı?

 Vücuda yerleşen inatçı yağları yakmak için doğru diyetler uygulanmalıdır. Özellikle armut şeklinde bir vücuda sahip olan kişiler yeterli miktarda yağsız proteinler, yüksek lifli besinler ve düşük yağlı bir diyet uygulamalılar. Bu kişiler kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmek tüketebilirler. İşlenmiş gıdalardan uzak durması gereken bu kişiler alkol tüketimine de dikkat etmeliler.

 Gazlı meşrubat yerine bol bol su tüketilmelidir. Ayrıca kiloya göre diyet listesi mutlaka uygulanmalı. Elma tip vücuda sahip kişiler düşük glisemik indeksi olan diyetler yapmalılar. Bunun için bol bol yeşillik ve kepekli tahıllar tüketilmelidir. Göbek yağlanmasının yüksek olduğu elma tip vücutlu kişilerde şekerli gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durulması gerekir. Bunun yanı sıra bu kişiler zeytinyağı gibi sağlıklı gıdalar tüketilmelidir. Doymuş yağlar ve katkılı gıdalardan da mutlaka uzak durulması gerekir. Bu şekilde vücut tipine ve kiloya uygun diyetler yapılmalıdır.

İlgili Haberler
Sıvı diyeti nasıl yapılır? Sıvı diyetinin sağlığa zararları var mıdır?Şekersiz 21 gün diyeti nedir, neler yasaktır? Şekersiz 21 günde kaç kilo verilir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Yeni milenyum şimdi başladı
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
2020 yılında en çok tercih edilen estetik ameliyatlar
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması: Yeni bir çağa giriyoruz
Ecesu Serbes
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Sevil Nas
Emzirme döneminde beslenme
Sevil Nas
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merhaba göbek: Erkeklerin 'evet diyete başlamalıyım artık' dediği 10 an