Washington merkezli düşünce kuruluşundan önemli çalışma

2015 yılından bu yana düzenlediği kapsamlı program ve faaliyetlerle Türk–Amerikan ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Turkish Heritage Organization (THO), ABD’de başka bir örneği olmayan, bir araştırma programını bu yaz hayata geçirmişti.

Amerika’nın dört bir yanından gelen 8 ABD’li araştırmacı, İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirleri ziyaret edip, sivil ve resmi yetkililerle bir araya gelmişti.

Projenin son ayağı çerçevesinde geçtiğimiz hafta Washington’da"“Mülteciler ve Türkiye: Araştırma Sempozyumu düzenleyen Turkish Heritage Organization, araştırma sonuçlarını ABD kamuoyu ile paylaştı.

Atlantic Council’ın da destek verdiği sempozyumun moderatörlüğünü programın akademik rehberi ve Penn State Harrisburg Üniversitesi’nden Dr. Juliette Tolay yaptı. Millenium Burs Programı direktörü Daniel Benneett, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ve Atlantic Council Türkiye ve İstanbul zirvesi Genel Müdür Yardımcısı Pınar Dost ‘un da bulunduğu sempozyuma çok sayıda araştırmacı katıldı. Türkiye’de yaşadıklarını bilgi ve belgelerle paylaşan araştırmacılar, mültecilerin hayatlarını birebir yapılan görüşmeler ve fotoğraflarla aktardılar. Araştırma raporunda Suriyeli mültecilerin para transferi gibi konularından yerel işletmelerin etkilerine kadar derinlemesine konular yer alıyor. Ayrıca raporda, kadın mülteciler konusunda Türk hükümeti, uluslararası kuruluşlar ve STK'ların yaptıkları, savaşla yaşanan güvensizliğin zaman içinde nasıl değişim gösterdiği de anlatılıyor.

Mülteci Araştırma Projesi ile Türkiye’nin Yaptığı Fedakarlıklar Amerikan Kamuoyuna Sunuldu.

Sempozyum ile programın amacına ulaştığını anlatan THO Başkanı Ali Çınar, ABD’li heyetin Türkiye’ye gelmesinin çok faydalı olduğunu, mülteciler konusunda yapılan maddi-manevi gayretlerin yerinde görülmesinin araştırma raporuna yansıdığını dile getirdi.

“Türkiye-ABD ilişkilerinin zemin değiştirdiği bu dönemde ilişkilerin normale dönmesi için Washington’da üstün bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin mülteciler gibi önemli bir konuda yaptığı fedakârlıkları bu programla Amerikalılara anlatmayı amaçlamıştık. Bu sempozyumla bir kere daha gördük ki ; proje amacına ulaşmıştır. 3 hafta boyunca Türkiye’nin önemli kurumlarını ziyaret eden heyet, edindiği bilgileri ABD araştırmacılar ile paylaştı. THO olarak yıllardır Amerika’da edindiğimiz yapıcı misyon meyvelerini vermeye başladı. Bu projenin gerçekleşmesi için bize destek olan THY, Turkcell, AlbaraTürk, Sinbo, İTO, ATO , Gündoğdu Vakfı ve Amerikan Estetik Hastanesine tekrar teşekkür ederiz. ”