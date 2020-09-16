Watch Dogs: Legion PC sistem gereksinimleri belli oldu

Ubisoft tarafından 29 Ekim tarihinde PC ve oyun konsolları için gelecek olan Watch Dogs: Legion için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Açık dünyada geçecek olan oyunun gereksinimleri çeşitli kategorilerde detaylandırıldı.

NVIDIA, RTX ile 1080p görüntü kalitesinde ve yüksek ayarlarda oyunu oynayabilmek için NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartını öneriyor. RTX ve 4K kalitede oynamak istiyorsanız da, geliştirici ekip NVIDIA GeForce RTX 2080Ti bir ekran kartını tavsiye ediyor.

Watch Dogs: Legion PC sistem gereksinimleri:

1080p / düşük ayarlar

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)





1080p / yüksek ayarlar

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (çift kanal kurulum)

Depolama Alanı: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)





1440p / yüksek ayarlar

İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060S veya AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB (çift kanal kurulum)

Depolama Alanı: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)





4K / ultra ayarlar

İşlemci: Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700K

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (çift kanal kurulum)

Depolama Alanı: 45 GB (+20 GB Yüksek Çözünürlüklü Kaplama Paketi)

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)







