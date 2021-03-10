Watch Dogs: Legion’ın çevrim içi modu şunları içeriyor:

Oyuncuların dört oyuncuya kadar arkadaşlarıyla birlikte takım kurabilecekleri, Londra şehrini keşfedebilecekleri, zorlu görevler tamamlayabilecekleri ve yan etkinliklere katılabilecekleri serbest dolaşım sunan bir koop açık dünya.

Yeni koop oynanış mekaniklerini kullanan ve oyunculara mükemmel takımı seçerek şehrin en ikonik yerlerinde Londra’nın tehditlerine karşı savaşma fırsatı veren iki ila dört oyunculu yeni ortak görevler.

İlk “Oyuncuya karşı Oyuncu” (PvP) modu, dört oyuncunun silahlı örümcek robotları kontrol ettiği, heyecanlı ve herkesin tek başına bir ölüm maçında mücadele ettiği Spiderbot Arena.

Sezon Kartı sahipleri için iki özel tek oyunculu görev de çıktı:

Guardian Protocol: DedSec, yapay zekanın bazen insan kararlarını değiştirebileceğini gösteren bir algoritmanın izini sürecek. Bu algoritma silahlı drone’larda kullanılacak olsaydı… Yaşam ve ölüm kararlarını verecek güce sahip olacaklardı.

Not In Our Name: DedSec, Londra'da adlarını kullanan ve acımasız bir tabloid gazete sahibinin emri altında çalışan gizli bir grup keşfeder. Gazete sahibi, bu grup tarafından çalınan bilgileri kötü şöhretli kurbanlarına şantaj yapmak ve şehirde güç kazanmak için kullanıyor.

Takım çalışması ve verimlilik gerektiren ilk dört oyunculu coop Taktik Operasyonu “Leader of the Pack”, 23 Mart’ta yayınlanacak. Invasion PvP modu, yepyeni ortak görevler, ücretsiz karakterler ve benzeri içerikler, ücretsiz güncellemelerle çıkıştan sonra eklenmeye devam edecek.







