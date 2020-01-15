Wee Baby e-ticaret kanallarını genişletiyor

Geçtiğimiz yılın yarısından bu yana ürünlerini yenileyip geliştirmeye devam eden anne bebek sektörünün öncü firmalarından Wee Baby, yeni ürün grupları arasında yer alan Natural Seri ve Klasik Plus ürünleriyle Avrupa ve Amerika’da satılmaya başlandı. Özel paket ve ambalajlarda sunulan ürünlere, artık dünya e-ticaret devleri Amazon ve Walmart’tan ulaşılıyor. Kaliteli üretimleri ve nitelikleriyle ürünler ilgi görüyor.

Wee Baby Hakkında:

1986 yılında kurulan Burda Bebek diş kaşıyıcısı ve biberon çeşitleriyle sektöre giriş yapmış, zaman içerisinde ürün portföyünü geliştirmiştir. 1998 yılına kadar Türkiye’de yerli olarak ürettiği ürünleriyle bebek ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş. uluslararası kalite standartlarının ve gelişen teknolojinin getirdiği şartlara uygun üretim ve hizmet sürecine geçmiştir. Aynı dönemde firma portföye yeni ürünler eklenerek bugün pazar lideri olan Wee Baby markası yaratılmıştır. Wee Baby markalı ürünlerin büyük çoğunluğu özel olarak geliştirilmiş modern makine parkuru ile yerli olarak uluslararası kalite standartlarında üretilmekte ve tüm üretiminde FDA onaylı hammaddeler kullanılmaktadır. Bunun yanında çevreye duyarlı üretim prensibini benimseyen Burda Bebek A.S. Türkiye’de kendi kategorisinde ilk TSE belgesi alan yerli firma olmayı başarmıştır. Burda Bebek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Sedex ve BRC HCP sertifikalarıyla Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde en büyük anne bebek ürünleri üreticisidir. 32 yıldır annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek bünyesine sektörün önemli markalarından Mycey’i de dahil etmiştir. Burda Bebek bugün Türkiye’de Wee Baby markası altında; Annelere Özel Ürünler, Beslenme ürünleri, Biberonlar, Emzikler, Yardımcı ürünler ve Bakım ürünlerinden oluşan 400’ün üzerinde ürününü, 30 binin üzerinde satış noktasında tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır. Uluslararası kalite standartlarında üretilen Wee Baby ürünleri aynı zamanda 25’in üzerinde ülkeye de ihraç edilmektedir.



