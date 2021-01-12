Bilim & Teknoloji Western Digital, taşınabilir SSD'leri için depolama alanını 4 TB'a çıkardı

Western Digital, taşınabilir SSD'leri için depolama alanını 4 TB'a çıkardı

Bilim & Teknoloji

Western Digital, taşınabilir SSD'leri için depolama alanını 4 TB'a çıkardı

Western Digital, 4 TB taşınabilir SSD'lerini duyurdu. Tüketicilere ve profesyonellere daha fazla alan yaratmak için yeni sürücüler, günümüzün yüksek kaliteli içerik taleplerine ayak uydurmak için tasarlandı.

12 Ocak 2021, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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Western Digital, taşınabilir SSD'lerin birçoğunun maksimum depolama boyutunu 4 TB'a çıkartı. Daha önce, Western Digital'in SSD serisi 2TB ile sınırlıydı.

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4TB depolama yapılandırması, Western Digital'in My Passport ve WD_Black markalarının yanı sıra SanDisk'in Extreme serisi için de geçerli. Tüm ürünler ayrıca beş yıllık garantiye sahip olacak.

Western Digital'in My Passport SSD'si 680 dolardan başlayan fiyatlarla 1050MB / s'ye varan okuma hızları ve 1000MB / s yazma hızları vaat ediyor.

Western Digital'in 4TB’lık Black P50 Game Drive SSD yapılandırması, 750 dolardan satışa çıkacak. Bu SSD, 2000MB / s'ye kadar okuma ve yazma hızları sunabiliyor. Bu harici SSD, PC, Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox konsolları ile de uyumlu.

SanDisk Extreme'in 4TB’lık modeli ise 700 dolardan satışa çıkacak ve 1050MB / s okuma ve 1000MB / s yazma aktarım hızları sunacak. Daha da hızlı bir seçenek olan 4TB Extreme Pro ise 900 dolara gelece ve 2000MB / sn'ye kadar hem okuma hem de yazma aktarım hızları sunacak.


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