Western Digital, taşınabilir SSD'lerin birçoğunun maksimum depolama boyutunu 4 TB'a çıkartı. Daha önce, Western Digital'in SSD serisi 2TB ile sınırlıydı.

4TB depolama yapılandırması, Western Digital'in My Passport ve WD_Black markalarının yanı sıra SanDisk'in Extreme serisi için de geçerli. Tüm ürünler ayrıca beş yıllık garantiye sahip olacak.

Western Digital'in My Passport SSD'si 680 dolardan başlayan fiyatlarla 1050MB / s'ye varan okuma hızları ve 1000MB / s yazma hızları vaat ediyor.

Western Digital'in 4TB’lık Black P50 Game Drive SSD yapılandırması, 750 dolardan satışa çıkacak. Bu SSD, 2000MB / s'ye kadar okuma ve yazma hızları sunabiliyor. Bu harici SSD, PC, Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox konsolları ile de uyumlu.

SanDisk Extreme'in 4TB’lık modeli ise 700 dolardan satışa çıkacak ve 1050MB / s okuma ve 1000MB / s yazma aktarım hızları sunacak. Daha da hızlı bir seçenek olan 4TB Extreme Pro ise 900 dolara gelece ve 2000MB / sn'ye kadar hem okuma hem de yazma aktarım hızları sunacak.





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