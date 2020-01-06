WhatsApp artık reklam göstermeye başlayacak

WhatsApp, Facebook’a satılmadan iki sene önce kullanıcılara platformu gelir amaçlı kullanmamak ve kullanıcı verisi toplamamak adına büyük bir söz vermişti. Ancak alınan son karar doğrultusunda WhatsApp'ta reklam gösterilmeye başlayacağı ortaya çıktı. WhatsApp’a gelecek yeni güncellemeyle Durum sekmesinde reklamlar yer alacak.

WhatsApp'ta arkadaşlarınızın paylaştığı hikayeler arasında dolaşırken araya reklam girecek. Şirket bu şekilde yeni bir gelir modeli yaratacak. Facebook, bunu uzun süredir Instagram üzerinde zaten uyguluyor.

Durum sekmesinde reklamlara yer verileceğini duyan kullanıcılar, Mark Zuckerberg’e ve Facebook’a öfkesini dile getirdi. Kullanıcılar WhatsApp’ta reklam gösterileceği takdirde platformu kullanmayacaklarını da belirtti.

WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları neler?

Viber

ICQ

Google Duo

Signal,

Telegram

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