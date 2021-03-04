Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma hizmeti WhatsApp yaptığı açıklamada, masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama desteği sunduklarını açıkladı. Kullanıcılar böylece telefonlarına ulaşmak zorunda kalmadan gelen aramalara bilgisayarlarının başında otururken cevap verebilecek. Şirket ayrıca masaüstü sürümler üzerinden yapılacak görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini, yani bu görüntülere ulaşılamayacağını vurguladı.

WhatsApp'ın masaüstü sürümüne getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği, şu an için yalnızca birebir aramaları destekliyor. İlerleyen süreçte ise Zoom ve buna benzer uygulamalarda yaşanan deneyim, WhatsApp'a da gelecek.

WhatsApp'tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak için öncelikle uygulamanın en son masüstü sürümünü bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Sonrasonda WhatsApp Web'de olduğu gibi QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra WhatsApp'ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.







