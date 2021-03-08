WhatsApp şimdi de kaybolan mesajlar üzerinde çalışıyor

WhatsApp’a gelen son güncellemeyle uygulamanın Windows ve Mac uygulamalarında gizli ve güvenli bir şekilde sesli ve görüntülü arama yapabiliyor. Şimdiyse WhatsApp’a 24 saat içinde kaybolan mesajlar ve yeni bir arşiv özelliği geliyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket mevcut sürümde kullanıcılara süreli mesajlar özelliğiyle gönderilen mesajların 7 gün sonra kaybolmasına olanak tanıyacak. WABetaInfo, WhatsApp’ın ayrıca 24 saat sonra kaybolan mesajlar seçeneğini de platforma ekleyeceğini belirtti.









Buna ek olarak şirket, arşivlenen mesajlarla ilgili yeni bir seçenek de sunacak. Kullanıcılar opsiyonel olarak sunulacak bu özellik sayesinde arşivledikleri bir sohbete mesaj geldiğinde ana sayfada görülüp görülmemesini kendisi seçebilecek.

Özellikler şimdilik Android tarafında test ediliyor ve tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma çıkacağı bilinmiyor.