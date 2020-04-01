Apple, eylül ayında kullanıma sunduğu iOS 13'le iPhone'lara pek çok yeni özellik getirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de paylaşım önerileriydi. Paylaşım önerileri özelliği, iPhone kullanıcılarının herhangi bir veriyi göndermek istedikleri zaman, kullanıcının en çok iletişim halinde olduğu kişileri ve en çok kullanılan uygulamaları doğrudan gösteriyor. Şimdi de WhatsApp, iOS 13 paylaşım sayfasına kişi önerileri ekledi.

WhatsApp, yeni App Store güncellemesi için değişiklik günlüğünde bu güncellemeden bahsetti: “İOS 13'te, başka bir uygulamadan içerik paylaştığınızda WhatsApp kişileriniz artık paylaşım sayfasında öneri olarak görünecek.”

Apple, bu iOS 13 özelliğini web sitesinde şöyle açıklıyor:

“Bir fotoğrafı veya belgeyi paylaşırken, onu kimlerle paylaşmak isteyebileceğiniz ve hangi uygulamayı kullanmak isteyebileceğiniz konusunda bir öneri alın; böylece yalnızca bir dokunuşla paylaşabilirsiniz.”

Yeni paylaşım önerileri, kullanıcılara son derece yardımcı oluyor. WhatsApp kişileri ve gruplarıyla içerik paylaşmak için atmanız gereken adımları azaltıyorlar. Ancak, özellik güncellemesi sorunsuz değildir. Çoğu WhatsApp kişisi ve grubu için profil resmi test sırasında yüklenmeyebiliyor. Bu, şirketin gelecekteki bir güncellemede düzeltmek isteyebileceği bir şey.



