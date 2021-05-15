WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?

WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayıs'a uzatılan süre bugün doldu. Verilerin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapan Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında 15 Şubat’ta geçici tedbir kararı almıştı. Kurul, aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açmasının da endişe verici olduğunu dile getirmişti.

WhatsApp sözleşmesi, kullanıcıların WhatsApp'taki verilerinin Facebook ile paylaşılmasına izin veren bir gizlilik sözleşmesi. İlk kez 4 Ocak tarihinde duyurulan bu sözleşmenin asıl amacı ise kullanıcıların Facebook, Instagram ve WhatsApp verilerini senkronize ederek her üç platformda da çok daha kişiselleştirilmiş reklam hedeflemeleri sunabilmek.

Yapılan açıklamalara göre Facebook şirketleri ile paylaşılan WhatsApp verileri şu şekilde:

Hesap kayıt bilgileri

İşlem verileri

iCloud ve Google Drive gibi kullandığınız diğer hizmetlerle ilgili bilgiler

Hizmetlerimizi kullanırken (işletmeler dahil) diğer kişilerle etkileşim kurma şeklinizle ilgili bilgiler,

Mobil cihaz bilgileri

IP adresi

WhatsApp, 15 Mayıs itibariyle sınırlı işlevsellik moduna geçileceğini duyurmuştu. Sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar bugünden sonra da uygulamayı kullanabilecek. Ancak sohbet listesine erişilemeyecek. Yine de gelen telefon aramaları ve video aramaları cevaplanabilecek. Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramalar veya bildirimler de alınamayacak ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları şunlar bekliyor:

Öncelikle bir süre daha hatırlatma bildirimleri gönderilecek.

Buna rağmen sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, WhatsApp'ı her açtıklarında bu bildirimle karşılaşacak.

Sonrasında ise sohbet listelerine erişim kısıtlanacak.

Birkaç haftalık bu sınırlı kullanımın ardından WhatsApp'ın tüm işlevleri kullanım dışı kalacak.

"Kişisel mesajlarınızı göremiyoruz"

WhatsApp'tan, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili açıklama da geldi. WhatsApp’ın açıklamasında “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp sözleşmesini onaylamanız halinde WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.



