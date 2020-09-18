Bilim & Teknoloji WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş özelliği geliyor

WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş özelliği geliyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş özelliği geliyor

Dünyada milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, masaüstü sürümü için parmak iziyle giriş özelliğini test ediyor. Bu özellikle firma ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı amaçlıyor.

18 Eylül 2020, Cuma 09:04 Son Güncelleme:
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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor. Buna göre WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş çalışmaları başladı. Şirket, WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.

Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. WhatsApp'ın söz konusu yeni özellik ile ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı planladığı anlaşılıyor.


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