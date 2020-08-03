WhatsApp'ın Android için geliştirilen 2.20.197.6 numaralı beta sürümünde, 138 yeni emoji fark edildi.

Emojilerin yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.

Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece WhatsApp'ı güncel tutmanız yeterli.

İşte o emojiler: