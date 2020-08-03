WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler
WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek. Çoğunluğunu meslek gruplarının oluşturduğu emojiler yakın zamanda WhatsApp'a dahil edilecek. Onur Binay/posta.com.tr
03 Ağustos 2020, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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WhatsApp'ın Android için geliştirilen 2.20.197.6 numaralı beta sürümünde, 138 yeni emoji fark edildi.
Emojilerin yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.
Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece WhatsApp'ı güncel tutmanız yeterli.
İşte o emojiler:
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