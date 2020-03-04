Karanlık modu aktifleştirmek için ilk yapmanız gereken şey yeni uygulamayı iOS 13 veya Android 10 telefonunuza indirdikten sonra sistem genelinde karanlık mod seçeneğini açmak olacak. Bu işlemden sonra karanlık mod, WhatsApp uygulamasında aktif hale gelecek.

WhatsApp’taki karanlık modu aktifleştirmek için yapmanız gerekenler neler?

iOS (iPhone) kullanıcıları için:

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > KoyuWhatsApp'ın karanlık modu özelliği uygulamanın "Ayarlar" bölümüne eklenmiş durumda. Kullanıcılar, WhatsApp'ın "Ayarlar" menüsünde yer alan "Tema seçimi" alt menüsü altından karanlık modla ilgili seçimler yapabiliyorlar. "Karanlık", "Aydınlık" ve "Pil Tasarrufuna Göre Ayarla" bulunuyor. Kullanıcılar, "pil tasarrufuna göre ayarla" seçeneğini aktifleştirdiklerinde WhatsApp, sisteme göre hareket ediyor.

Android kullanıcıları için:

Ayarlar > Ekran > Gece Modu ya da Karanlık Mod

Eğer Android 10 kullanıcısı iseniz WhatsApp’a geçiş yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak işlemi gerçekleştiriyor.

Android 9 işletim sistemine sahipseniz, adımları manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor. WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema > Koyu adımlarını takip ederek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.