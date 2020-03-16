Uygulamanın Android için yayınlanan 2.20.83 ve 2.20.84 beta sürümlerinde ortaya çıkan özel mesajlar için otomatik silinen mesaj özelliği şimdilik test aşamasında. Yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması beklenen bu özellikle birlikte,Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi belli bir süre sonra kendiliğinden silinen mesajlar gönderebilmek mümkün olacak.

Yeni çıkan test sürümlerinden edinilen bilgilere göre; mesajların ne zaman silineceğiyle ilgili bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl opsiyonları sunulacak.

Mesajın otomatik olarak silinmesi için zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra, gönderilen mesajın yanında bir saat simgesi beliriyor. Böylece mesajın ne zaman kaybolacağı takip edilebiliyor.

Otomatik mesaj silme özelliğinin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.



