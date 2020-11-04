WhatsApp'a Tatil Modu özelliği geldi
WhatsApp'ın son Android beta sürümüyle birlikte uygulamaya Tatil Modu adlı yeni bir özellik eklendi. Bu özellik, arşive eklenmiş bir sohbete mesaj geldiğinde, bu sohbetin yok sayılarak bildirim gönderilmemesini ve ana sayfaya düşmemesini sağlıyor.
04 Kasım 2020, Çarşamba 14:19 Son Güncelleme:
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WhatsApp'ın Android beta sürümü 2.20.206.2’ye yükseltildi. Yeni sürümle Tatil Modu adlı özellikle kullanıcılara sunuldu. Yeni özelikle bir kullanıcı, bu özelliği kullanarak arşivlediği bir sohbetten bildirim almıyor ve o mesajı hiç görmüyor.
Normalde WhatsApp'taki arşivlenmiş sohbetlerinizden bir mesaj alıp, bu mesajın bildirimini görebiliyorsunuz. Ayrıca söz konusu mesaj, arşivlenmiş klasöründen de ana klasöre geliyor. Tatil Modu'yla böylesi bir durum gerçekleşmeyecek.
WABetaInfo ekibi özelliğin kısa bir süre sonra Android ve iOS ekosistemi için kullanıma sunulabileceğini söyledi.
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