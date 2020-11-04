WhatsApp'ın Android beta sürümü 2.20.206.2’ye yükseltildi. Yeni sürümle Tatil Modu adlı özellikle kullanıcılara sunuldu. Yeni özelikle bir kullanıcı, bu özelliği kullanarak arşivlediği bir sohbetten bildirim almıyor ve o mesajı hiç görmüyor.

Normalde WhatsApp'taki arşivlenmiş sohbetlerinizden bir mesaj alıp, bu mesajın bildirimini görebiliyorsunuz. Ayrıca söz konusu mesaj, arşivlenmiş klasöründen de ana klasöre geliyor. Tatil Modu'yla böylesi bir durum gerçekleşmeyecek.

WABetaInfo ekibi özelliğin kısa bir süre sonra Android ve iOS ekosistemi için kullanıma sunulabileceğini söyledi.



