WhatsApp’a yeni alışveriş özelliği geliyor

WhatsApp daha önce işletmelere yönelik yayınladığı ' WhatsApp Business' uygulamasındaki katalog özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başlıyor.

WhatApp'a getirilecek bu yeni özellikle birlikte artık bir işletmenin WhatsApp sohbet ekranına giriş yaptığınızda, sağ üst köşede bir alışveriş butonu karşınıza çıkacak. Bu butona dokunduğunuzda, işletmenin ilgili ürün kataloğu ekranınıza yansıyacak.

Kullanıcılar karşılarına çıkan katalog üzerinden satın almak istedikleri ürünleri sepete ekleyebilecek ve aynı zamanda sohbet kısmından işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek.

WhatsApp’taki alışveriş özelliğinin en faydalı yanı, kullanıcıların ürünler hakkında işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek olması. Bir işletmenin WhatsApp katalogunu gezerken herhangi bir ürünle ilgili bir şeyi merak ettiğinizde direkt olarak işletmeye yazıp, sorunuzun cevabını öğrenebileceksiniz.





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