Bilim & Teknoloji WhatsApp’a yeni alışveriş özelliği geliyor

WhatsApp’a yeni alışveriş özelliği geliyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp’a yeni alışveriş özelliği geliyor

WhatsApp’a yeni gelen güncelleme ile uygulama üzerinden tek tuşla alışveriş yapılabilecek. Peki WhatsApp’taki alışveriş özelliği ne işe yarayacak ve kullanıcılara ne zaman sunulacak?

11 Kasım 2020, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
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WhatsApp daha önce işletmelere yönelik yayınladığı ' WhatsApp Business' uygulamasındaki katalog özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başlıyor.

WhatApp'a getirilecek bu yeni özellikle birlikte artık bir işletmenin WhatsApp sohbet ekranına giriş yaptığınızda, sağ üst köşede bir alışveriş butonu karşınıza çıkacak. Bu butona dokunduğunuzda, işletmenin ilgili ürün kataloğu ekranınıza yansıyacak.

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Kullanıcılar karşılarına çıkan katalog üzerinden satın almak istedikleri ürünleri sepete ekleyebilecek ve aynı zamanda sohbet kısmından işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek.

WhatsApp’taki alışveriş özelliğinin en faydalı yanı, kullanıcıların ürünler hakkında işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek olması. Bir işletmenin WhatsApp katalogunu gezerken herhangi bir ürünle ilgili bir şeyi merak ettiğinizde direkt olarak işletmeye yazıp, sorunuzun cevabını öğrenebileceksiniz.


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