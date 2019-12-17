WhatsApp ‘a yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeyle birlikte yeni bir özellik kullanıcılara sunuldu. Ancak bu özelliği kullanmak için 5.99 dolar, yani yaklaşık 35 TL ödemeniz gerekiyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği ne?

WhatsApp, Any.do isimli uygulama ile anlaştı. Bu uygulama bir hatırlatıcı olarak kullanılıyor. Gün içinde yapacağınız işleri, atmanız gereken maili, unutmamanız gereken her şeyi aylık 5.99 dolar ödediğiniz zaman istediğiniz tarihte ve saatte hatırlatacak.10 milyonda fazla indirme sayısı bulunan bu uygulamayı, ödemeyi yaptıktan sonra Any.do'nun WhatsApp hesabına mesaj göndererek gerekli bildirimi yapabileceksiniz.

Bazı telefonlarda WhatsApp dönemi bitiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yılda birçok telefonda kullanılamayacak. 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone, iOS 8 ve daha altındaki işletim sistemlerine sahip cep telefonlarında WhatsApp tarihe karışacak.







