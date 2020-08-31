WhatsApp'ın Android ekosistemi için sunulan yeni beta sürümüyle de kullanıcılar, kısa bir süre sonra, farklı sohbetleri için farklı duvar kağıtlarını kullanabilecek. Böylece bugüne kadar tüm sohbet ekranlarının tek duvar kağıdıyla kullanılma durumu değişecek.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar ister WhatsApp'ın sunduğu duvar kağıtlarını isterse de farklı bir kaynaktan alınan herhangi bir fotoğrafın duvar kağıdı yapabilecek.

WhatsApp'ın sunduğu görselleri duvar kağıdı olarak kullanmak isterseniz, "WhatsApp Wallpaper" isimli uygulamayı indirmeniz isteniyor.

WhatsApp'ın yeni özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor. Ağustos ayında iOS, şimdi de Android beta sürümlerinde görülen bu özelliğin kararlı sürümünün kısa süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.



