Bilim & Teknoloji WhatsApp'ta para transferi başlıyor

WhatsApp'ta para transferi başlıyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'ta para transferi başlıyor

Whatsapp, kullanıcıları arasında para transferi yapılabilmesinin önünü açan yeni özelliğini duyurdu. 2018'de ilk olarak Hindistan'da denenmeye başlayan özellik, artık Brezilya'da da devreye girdi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 09:25 Son Güncelleme:
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WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan tanıyan özelliğini Brezilya'da devreye aldı.

Yeni özelliğin duyurusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üzerinden yapıldı. Zuckerberg'in açıklamasına göre, 2018'de Hindistan'da kullanıma sunulan kullanıcıların birbirine para transferi yapabilme özelliği için Brezilya'dan da onay çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

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