Söz konusu kısıtlama kapsamında Messenger kullanıcıları, mesajları aynı anda en fazla beş kişi veya gruba yönlendirebilecekler.

Viral olan yanlış bilginin yayılma hızını kesmek için böyle bir adım attığını duyuran Facebook geçtiğimiz aylarda benzer bir özelliği WhatsApp'a da getirmişti.

Facebook, WhatsApp kullanıcıların mesaj yönlendirme hakkının 20’den 5’e düşürme kararı almıştı.

Söz konusu kararın alınmasında yaklaşn ABD Başkanlık seçimlerinin de etkiliği olduğu düşünülüyor.

Facebook bu kapsamda haziran ayında yaptığı bir değişiklikle üç aydan eski makaleleri paylaşırken bir uyarı göstermeye başlamıştı.

Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını da açıklamıştı.