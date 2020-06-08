Ödül avcısı olan Athul Jayaram'ın iddialarına göre "Sohbet etmek için tıklayın" seçeneği, kullanıcı bilgilerinin sızmasına neden oluyor. Google dizinlerinde ortaya çıkan bilgiler, WhatsApp'tan sızıyor ve “https://wa.me/ ” formuna dönüştürülüyor.

Facebook tarafından bahsi geçen güvenlik açığı ile ilgili, “Eğer bir kullanıcının numarası Google’da gözüküyorsa ilgili kullanıcı bütün bilgilerini herkes ile paylaşmış demektir. Kısacası bu durum o kişinin kendi seçimi ve burada herhangi bir sistem açığı yok.” ifadeleri kullanıldı.

"Sohbet etmek için tıklayın" isimli özellik, internet sitesi sahiplerinin QR kod üstünden hızlı bir şekilde müşterileri ile iletişime geçmesine yarıyor. Kullanıcılar, telefon kameralarından QR kodu okutarak, işletmenin WhatsApp sohbetine ulaşmasını ve hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyor.