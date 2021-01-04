Türkiye WhatsApp'tan bu mesaj gelirse dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

WhatsApp'tan bu mesaj gelirse dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

Türkiye

WhatsApp'tan bu mesaj gelirse dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Siberay, örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşıp, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 22:17 Son Güncelleme:
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Siberay, 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı. 

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Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.



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