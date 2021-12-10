WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye teslim edilecek!
İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD hükümetinin yaptığı itiraz üzerine WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.
10 Aralık 2021, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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İngiltere'deki alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararı sonrası ABD hükümeti temyiz davası açmıştı.
Bugün İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.
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