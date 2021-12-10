Dünya WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye teslim edilecek!

WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye teslim edilecek!

Dünya

WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye teslim edilecek!

İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD hükümetinin yaptığı itiraz üzerine WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

10 Aralık 2021, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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İngiltere'deki alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararı sonrası ABD hükümeti temyiz davası açmıştı.

Bugün İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

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