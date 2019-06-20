Wilma Elles şarkıcılığa adım attı! Wilma Elles kimdir, kaç yaşında ve nereli?
“Öyle bir geçer zaman ki” dizisindeki Caroline rolüyle tanınan, güzelliği kadar başarılı performansıyla da dikkat çeken Alman oyuncu Wilma Elles Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcılığa adım atan Wilma Elles Rahman Yeşildağ ile yaptığı düet ile dikkat çekiyor. Peki, Wilma Elles kimdir? Wilma Elles kaç yaşında ve nereli? İşte Wilma Elles’in biyografisi…
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Wilma Elles kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Programın takipçileri Wilma Elles kimdir? Wilma Elles kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Wilma Elles ile ilgili merak edilenler…
WILMA ELLES KİMDİR?
18 Ekim 1986 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde doğmuştur. Alman vatandaşıdır. ikisi, ikisi erkek 4 kardeşi vardır.
Babası sürekli yurt dışında görevli olduğu için çok gezmiş ve tam altı dil biliyor. Kanada, Los Angeles, Fransa, New York ve Roma’da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı.
2004 yılında Köln’deki “Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule” okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında “Türk Usulü” adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.
Wilma Elles, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Caroline rolünde oynamaktadır. Bu rol için bir ay türkçe öğrendi ve seslendirmesini kendi yapıyor.
Bunun yanı sıra “Arka Sıradakiler” adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen “Çanakkale Çocukları” sinema filminde rol aldı.
Wilma Elles’e Avrupa Kalite Ödülleri’nde 2011 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir.
2019'da şarkıcılığa adım atan Wilma Elles Rahman Yeşildağ ile düet yaptı.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010 – Ihr mich auch
2010 – Spurlos verschwunden
2010 – Fahr zur Hölle Gott
2010 – Das dicke Ding
2010 – Stumme Schreie
2008 – Türk Usulü Maria
2008 – Evercall Dr. Energy
2008 – Arbeitstitel: Der Richter
2007 – Komissar Stolberg
2007 – Das Weinen davor
2007 – Soko Köln
2007 – Hafen der Hoffnung- Die Gustloff
2007 – Gameshow Marathon
2007 – One day lovers
2007 – Finanzcheck
2007 – Satan Claus
2007 – Das Spielzeug
2007 – Der Kanon
2007 – Cauliflower Power
2007 – Heilige Konflikte
2007 – Zeltgeflüster
2007 – Kill or be killed
2006 – Speak my language
2006 – Ich und die Anderen
2006 – Fairy Tell
2005 – Eine traumhafte Beziehung
2005 – Das Puppenspiel
TİYATRO OYUNLARI
2010 – Hänsel und Gretel
2009 – Weihnachten in Transilvanien
2006 – Die Ratten
2006 – Woyzeck
2006 – Yard Girls
2005 – Boufontera
2004 – Die Zoogeschichte
2004 – Antigone
2003 – Das Zieglein…
2003 – Arsen und Spitzenhäubchen
2003 – Das Dschungelbuch
2003 – Bird Cage
2003 – Top Dogs
2002 – Das Hohelied
2002 – Biedermann … Brandstifter