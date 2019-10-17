Windows 10'un hesap makinesinde artık trigonometri ve fonksiyon da olacak Microsoft yayınladığı son güncellemeyle Windows 10'daki hesap makinesi uygulamasına iki yeni özellik getirdi. Matematiksel hesapların daha detaylı ve kolay yapılabilmesi için trigonometri ve fonksiyon desteği getirilen hesap makinesi uygulaması, adeta üniversite sınavına giren bir öğrenciye sınavı kazandıracak kadar geliştirildi.