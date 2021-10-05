Windows 11 kullanıma sunuldu
Windows 11 nihayet çıkış yaptı. Microsoft’un yeni işletim sistemi ilk olarak tam destekli sistemler için ve kademeli olarak dağıtılmaya başlayacak.
05 Ekim 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Bugün, hem Windows 11 önceden yüklenmiş yeni cihazlar hem de uygun Windows 10 cihazlar için Windows 11 yükseltme dönemi başlıyor.
İşletim sistemi, daha önce verilen minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan eski sistemlere de yüklenebilecek. Ancak bunun için Windows 10’dan Windows 11’e otomatik geçiş yolu kullanılamayacak.
Windows 11’i güncelleme yoluyla yüklemek istemiyorsanız, ISO dosyasını indirebilirsiniz.
Ayrıca destek vermeyen sistemlere Windows 11 yükleme adına onay verilmesi gerekecek. Bu onay desteksiz donanıma sahip sistemlerde oluşacak sorunlar için suçu şirketlerden almaya yönelik hazırlanmış.
Windows 10 kullanıyorsanız, PC Health Check uygulamasını kullanarak cihazınızın yükseltmeye uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ardından Windows Update ayarlarını (Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update) açıp Güncellemeleri kontrol et diyerek Windows 11 yükseltmesinin belirli cihazınız için hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Windows 11 Sistem Gereksinimleri
Uyumluluk listesinde yer alan 1 GHz 64 bit çift çekirdekli
4 GB RAM
64 GB depolama alanı
9 inç ekran (1366×768 çözünürlük)
UEFI Güvenli Önyükleme (Secure Boot)
TPM 2.0
DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x
Windows 11 ile Kaldırılan Özellikler
Windows 11, şu anda Windows 10’da bulunan bazı özellikleri de ortadan kaldırıyor. Aşağıda, Microsoft’un Windows 11 duyurusu ile kaldırdığı özelliklerin bir listesini bulabilirsiniz:
- Cortana artık ilk önyükleme deneyimine dahil edilmeyecek veya Görev Çubuğuna sabitlenmeyecek.
- Masaüstü duvar kağıdı, bir Microsoft hesabıyla oturum açıldığında cihaza veya cihazdan dolaşım yapılamaz.
- Internet Explorer devre dışı kaldı. Microsoft Edge tarayıcısı önerilen değiştirme şeklinde ve belirli senaryolarda faydalı olabilecek IE Modu’nu içeriyor.
- Haberler ve İlgi Alanları gelişti. Görev Çubuğundaki Widget’lar simgesine tıklayarak bulunabilecek yeni işlevler eklendi.
- Kilit Ekranından Hızlı Durum ve ilgili ayarlar kaldırıldı.
- S Modu şu anda yalnızca Windows 11 Home sürümü için kullanılabilir.
- Snipping Tool kullanılmaya devam ediyor, ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevsellik, daha önce Snip & Sketch olarak bilinen uygulama ile değiştirildi.
- Başlangıç bölümü önemli değişimler aldı.
- Tablet Modu kaldırıldı, klavye takma ve çıkarma durumları için yeni işlevsellik ve yetenek eklendi.
- Görev çubuğu değişime uğradı bazı öğeleri artık göremeyebilirsiniz.
- Zaman çizelgesi kaldırıldı. Microsoft Edge’de bazı benzer işlevler bulunuyor.
- Dokunmatik Klavye 18 inç ve daha büyük ekran boyutlarındaki klavye düzenlerini artık sabitlemiyor veya sabitleme geri alınamıyor.
- Cüzdan (Wallet) kaldırıldı.