Windows 11 kullanıma sunuldu

Bugün, hem Windows 11 önceden yüklenmiş yeni cihazlar hem de uygun Windows 10 cihazlar için Windows 11 yükseltme dönemi başlıyor.

İşletim sistemi, daha önce verilen minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan eski sistemlere de yüklenebilecek. Ancak bunun için Windows 10’dan Windows 11’e otomatik geçiş yolu kullanılamayacak.

Windows 11’i güncelleme yoluyla yüklemek istemiyorsanız, ISO dosyasını indirebilirsiniz.

Ayrıca destek vermeyen sistemlere Windows 11 yükleme adına onay verilmesi gerekecek. Bu onay desteksiz donanıma sahip sistemlerde oluşacak sorunlar için suçu şirketlerden almaya yönelik hazırlanmış.

Windows 10 kullanıyorsanız, PC Health Check uygulamasını kullanarak cihazınızın yükseltmeye uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ardından Windows Update ayarlarını (Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update) açıp Güncellemeleri kontrol et diyerek Windows 11 yükseltmesinin belirli cihazınız için hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Uyumluluk listesinde yer alan 1 GHz 64 bit çift çekirdekli

4 GB RAM

64 GB depolama alanı

9 inç ekran (1366×768 çözünürlük)

UEFI Güvenli Önyükleme (Secure Boot)

TPM 2.0

DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Windows 11 ile Kaldırılan Özellikler

Windows 11, şu anda Windows 10’da bulunan bazı özellikleri de ortadan kaldırıyor. Aşağıda, Microsoft’un Windows 11 duyurusu ile kaldırdığı özelliklerin bir listesini bulabilirsiniz: