CCleaner, Windows işletim sisteminin en popüler temizlik uygulamaları arasında yer alıyor. Bu uygulama sayesinde geçici dosyaları, çerezleri ya da direkt kayıt defterini temizleyebilir, bilgisayarınızın performansını görece artırabilirsiniz.

Microsoft’un güvenlik sitesine göre CCleaner, artık potansiyel istenmeyen uygulama olarak listelenmeye başladı. Bunun ana nedeni ise CCleaner ile birlikte gelen yan yazılımlar.

CCleaner’ın ücretsiz veya 14 günlük deneme sürümlerini yüklerken, kurulum aşamasında bazı yan uygulamalar seçenek olarak sunuluyor. Bu yazılımlar Microsoft’a göre meşru ve kullanıcı deneyimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek eylemlerde bulunabiliyor.

CCleaner bu yükleyicileri devre dışı bırakma seçeneği sunsa da bazı kullanıcılar dikkat etmeden veya yanlışlıkla bu uygulamaları yükleyebiliyor.

Microsoft, CCleaner ile aynı pakette sunularak bilgisayara yüklenen uygulamaların bilgisayar için tehdit oluşturabileceğini ifade ederken, bu nedenle Windows Defender’ın CCleaner’ı Potansiyel İstenmeyen Uygulama olarak işaretlediğini belirtti.