Worlds 2020’de bir Türk takımı: Papara SuperMassive

Esporun göz bebeği Worlds 2020 Dünya Şampiyonası 2. gün maçları başladı. Bugün Türk temsilcisi Papara SuperMassive ilk maçına çıkarak Türkiye adına ilk galibiyetini aldı. Şimdi saat 16.00’daki maç için bekliyorlar. Bu maçı da kazanırlarsa güçlü temsilcilerin olduğu gruptan çıkmak için büyük bir fırsat yakalayacaklar.

Final maçları Pudong Football Stadium'da

Turnuva önceki yıllara göre çok daha önemli bir yere sahip. Bunun nedeni ise corona virüs salgınında yapılan ilk global turnuva olması. Bunlara ek olarak turnuvada, ön eleme aşamasından yarı finallere kadar olan maçlar Shanghai Media Tech Studio'da, final maçlarıysa ilk defa kullanıma açılacak olan Pudong Football Stadium'da oynanacak. Tüm corona virüs tedbirleri alınacak.

Tüm dünyayı etkileyen salgından dolayı seyahat kısıtlamaları bulunan Vietnam takımları ise bu yıl Çin'de yarışamıyor. Vietnam takımlarına ödül havuzundan Dünya Şampiyonası'nda yarışmış olsalardı alacakları paylar dağıtılacak.

Bugünün kalan maç fikstürü ise şöyle:



