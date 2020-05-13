Dünya Wuhan'da ikinci dalga paniği, 11 milyon kişi teste girecek

Wuhan'da ikinci dalga paniği, 11 milyon kişi teste girecek

Dünya

Wuhan'da ikinci dalga paniği, 11 milyon kişi teste girecek

Corona virüs salgınında bir süredir yeni vaka görülmeyen Çin'in Wuhan kentinde ikinci dalga paniği yaşanıyor. Kentte yaşayan 11 milyon kişiye corona virüs testi yapılacak.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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Corona virüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Wuhan kentinde uzun zamandır yeni vaka görülmüyor. Hayatın normalleşmeye başladığı Vuhan kentinde 5 yeni vakanın ortaya çıkması sonucu, yetkililer 2’nci bir corona virüs dalgasından endişe etmeye başladı.

2’nci bir dalgayı önlemek için sağlık yetkilileri 10 gün içinde 11 milyon kişiyi test etmeyi planlıyor. Yetkililerin yapacakları corona virüs testi, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA’sından küçük bir miktar inceleniyor.

Binlerce test yapılıyor

Vuhan sağlık yetkilileri, son günlerde ortaya çıkan corona virüs vakalarının belirti göstermeyen ‘asemptomatik’ corona virüs hastaları olduğunu belirtti. Vuhan’da 8 Nisan itibariyle salgın yasaklarının kalkmasından sonra günde 47 bin nükleik asit testi yapıldığı ifade edildi.


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