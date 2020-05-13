Corona virüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Wuhan kentinde uzun zamandır yeni vaka görülmüyor. Hayatın normalleşmeye başladığı Vuhan kentinde 5 yeni vakanın ortaya çıkması sonucu, yetkililer 2’nci bir corona virüs dalgasından endişe etmeye başladı.

2’nci bir dalgayı önlemek için sağlık yetkilileri 10 gün içinde 11 milyon kişiyi test etmeyi planlıyor. Yetkililerin yapacakları corona virüs testi, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA’sından küçük bir miktar inceleniyor.

Binlerce test yapılıyor

Vuhan sağlık yetkilileri, son günlerde ortaya çıkan corona virüs vakalarının belirti göstermeyen ‘asemptomatik’ corona virüs hastaları olduğunu belirtti. Vuhan’da 8 Nisan itibariyle salgın yasaklarının kalkmasından sonra günde 47 bin nükleik asit testi yapıldığı ifade edildi.





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